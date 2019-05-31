"Встретимся в Раде": дочь Поляковой ошарашила заявлением [ Редактировать ]
Совсем недавно знаменитая украинская певица Оля Полякова шокировала фанатов заявлением. Звезда призналась, что идет в политику и создает свою партию. Однако не только звезда имеет политические амбиции. Ее 14-летняя дочь Маша также сделала заявление.
"Кто-то хотел из вас стать лидером? Или возможно кто-то хотел побывать в Верховной Раде и узнать о политиках больше? Девчонки, я подала заявку на участие в кампании Girl2LeaderUkraine! 11 октября 2019 года соберутся девочки из всей Украины, кому интересны гендерные аспекты и острые проблемы общества, под куполом парламента вместе с послом Girl2leader Ukraine и другими интересными спикерами", - написала Маша Полякова в Instagram.
Всем привет! Кто-то хотел из вас стать лидером? Или возможно кто-то хотел побывать в Верховной Раде и узнать о политиках больше?)) Девченки, я подала заявку на участие в кампании Girl2LeaderUkraine! 11 октября 2019 года соберутся девочки из всей Украины, кому интересны гендерные аспекты и острые проблемы общества, под куполом Парламента вместе с Послом Girl2leader Ukraine и другими интересными спикерами. Вся подробная информация как подать заявку по ссылке: https://girl2leader.org.ua/events/svyatkuvannya-mizhnarodnogo-dnya-divchat-u-verhovnij-radi/ или к @girl2leaderukraine Кому от 14 до 24 лет, скорее заполняйте заявки, количество мест ограничено!!! Жду ответа и вам желаю успехов! Жизнь улыбается лидерам! Встретимся в Верховной Раде!
Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)
Ранее сообщалось, что Оля Полякова идет в политику, а также что певица озвучила важные детали.
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