Совсем недавно знаменитая украинская певица Оля Полякова шокировала фанатов заявлением. Звезда призналась, что идет в политику и создает свою партию. Однако не только звезда имеет политические амбиции. Ее 14-летняя дочь Маша также сделала заявление.

"Кто-то хотел из вас стать лидером? Или возможно кто-то хотел побывать в Верховной Раде и узнать о политиках больше? Девчонки, я подала заявку на участие в кампании Girl2LeaderUkraine! 11 октября 2019 года соберутся девочки из всей Украины, кому интересны гендерные аспекты и острые проблемы общества, под куполом парламента вместе с послом Girl2leader Ukraine и другими интересными спикерами", - написала Маша Полякова в Instagram.

Ранее сообщалось, что Оля Полякова идет в политику, а также что певица озвучила важные детали.