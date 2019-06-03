"Россия пытается изолировать Зеленского" - Климкин [ Редактировать ]
Правительству России не нравится, что президент Украины Владимир Зеленский начал активно налаживать связи на международном уровне, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ефире радио "НВ".
Он отметил, что российская сторона хочет изолировать Зеленского от мировых лидеров. Также, по его словам, Москва хочет ослабить его переговорные позиции в "нормандском формате".
"Россия сознательно сейчас пытается изолировать нового президента и вообще уменьшить пространство для маневра, либо вообще не оставить ему ни маневра. У меня постоянный контакт с немцами и французами... По телефону мы разговариваем не менее, чем один раз в неделю", - подчеркнул Климкин.
Кроме того, министр иностранных дел позитивно оценил начало работы команды президента Украины на международной арене. Климкин сказал, что Зеленский и его помощники контактируют с главами государств и членами иностранных правительств.
Раньше сообщалось о том, что в Раде поддержали отставку Климкина. А также Климкин заявил, что администрацию президента необходимо "перезагрузить".
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