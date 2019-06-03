Повалення пам'ятника Жукову: поліція відкрила два кримінальних провадження [ Редактировать ]
Троє харківських поліцейських постраждали під час охорони громадського порядку біля пам'ятника Маршалу Жукову. Напередодні активісти, які пікетували початок з'їзду однієї з політичних партій біля Палацу спорту, пішли до встановленого поруч бюсту Георгію Жукову, щоб знести його.
Коли поліцейські втрутилися, активісти їх відтіснили, розпилили сльозогінний газ, закидали пляшками з водою і все ж таки повалили погруддя. У поліції відкрили два кримінальних провадження. Підозрюваних поки що немає.
"Під час пікетування група невідомих розпилила сльозогінний газ. Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам'ятника, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні", - говорить Ольга Грабар, головний фахівець відділу комунікації поліції Харківської області.
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