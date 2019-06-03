Освоїти Місяць, розробити альтернативні джерела енергії та позмагатися у боротьбі сумо. Все це вміють роботи, яких створили українські школярі. Напередодні відбувся національний відбір на всесвітню олімпіаду з робототехніки, у якому змагалися тисячі учасників з усіх куточків України. Які вони, роботи майбутнього дивіться далі.

Цей пластиковий механізм поцікавиться у вас, як справи, заспокоїть, якщо вам погано і викличе поліцію у разі небезпеки. За допомогою спеціального мобільного додатку робот визначає рівень гучності у квартирі. Якщо він зависокий - викликає правоохоронців.

"Ми розробили цей проект для того, щоб привернути увагу до такої дуже важливої проблеми, як насилля у сім'ї. В Україні щорічно понад три мільйони дітей стають жертвами або свідками насилля у сім'ї, тому ми розробили проект робота, робота-друга, який зможе морально тебе підтримати та у якійсь мірі захистити тебе. В тебе є робот - значить, ти не один", - говорить Віктор, учасник фестивалю.

Цей проект - один з кількасот на всеукраїнському фестивалі робототехніки. Вже 11 років поспіль столиця приймає команди дітей з усіх областей, які змагаються за право представляти Україну на Всесвітній олімпіаді.

"Ми збираємо найкращих робототехніків, найкращих архітекторів. Дітей, які в захопленні від нових технологій, які хочуть бачити себе в цих професіях. Якраз це такий фінал, коли ми вибираємо найкращого робототехніка, в нас тут є і розумний транспорт, є і альтернативні джерела енергії", - говорить Оксана Стоєцька, організатор фестивалю.

Роботи учасників не повторюються, в кожного - своя розробка, яка пройшла не одне випробування перед фестивалем.

"Ну цей робот розроблявся для програми, я його робив один рік. Він в мене вже на чотирьох олімпіадах бував Тоді він займав четверті місця він в цей раз победив", - говорить Сергій Беруков, учасник фестивалю.

На цей захід щороку приходять родинами. Спочатку споглядають, потім - самі стають учасниками.

"Впечателения очень хорошие, в этом году все проходит на высшем уровне. Дети все отлично выступают, ну и мы тоже", - говорить Марія Маслова, мати учасника фестивалю.

Національний відбір вирішить, хто саме поїде восени до Угорщини на міжнародний етап змагань, де представлені 85 країн. З півтисячі українських команд лише десять отримають право боротися за світове визнання.