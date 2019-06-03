У США перевірятимуть соцмережі претендентів на візу [ Редактировать ]
Про що тепер запитуватимуть у тих, хто хоче отримати американську візу? Хто приїхав на світовий чемпіонат із ходіння по натягнутій линві? Та як у Німеччині відбирають рідкісних поні для спарювання? Про це та інше - в нашому огляді.
Італійський уряд шукає винних в аварії круїзного лайнера у Венеції. Напередодні шістдесятип'ятитонне судно зі стадесятьма пасажирами на борту протаранило туристичний човен і причал. Постраждали четверо відпочивальників. У них незначні травми. Аварія сталася через те, що тріснула буксирувальна линва і теплоход підхопила швидка течія. Цей інцидент викликав жорстку критику на адресу міністра транспорту Даніло Тонінеллі. Мовляв, рішення про запобігання таким аваріям шляхом розширення каналу в Порто-Маргера ухвалили ще рік тому. Однак його відомство загальмувало реалізацію проекту.
******
У Гімалаях знайшли тіла п'ятьох із восьми зниклих альпіністів. Гурт піднімався на Нанда-Деві - одну з найвищих і важкодоступних вершин Індії. Команда з 12 скелелазів, серед яких британці, американці, австралійці та індійці, почала сходження ще всередині травня. Однак тиждень тому повернулися лише четверо з них.
******
США перевірятимуть соцмережі претендентів на американську візу. Держдепартамент оновив імміграційні та неімміграційні візові анкети. Тепер майже у всіх заявників будуть запитувати додаткову інформацію, зокрема нік-нейми в соцмережах, адреси електронної пошти і номери телефонів. Раніше такі дані вимагали лише в окремих людей, хто підпадав під категорію більш ретельного розгляду. Зокрема, їздили в контрольовані терористичними організаціями райони. Загалом щороку по візи для відвідання США звертається близько 15 мільйонів іноземців.
******
Понад 700 тисяч уболівальників вийшли на вулиці Ліверпуля зустрічати фуболістів рідної команди після перемоги в Лізі чемпіонів. головну площу міста заполонили сотні тисяч людей у червоному. Вигуками та оплесками фанати зустріли автобус з гравцями і тренерами. Вони запускали феєрверки та скандували назву клубу. "Ліверпуль" ушосте став переможцем турніру. Попередній тріумф був майже 15 років тому.
******
Винищувач "Спітфаєр" виставили в головній залі залізничної станції Лондон-бридж. Це - копія відомого літака в натуральну величину. Такі машини вели повітряні бої з німецькою авіацією протягом усієї Другої світової війни. "Спітфаєр" зустрічатиме пасажирів до 6 червня, коли відзначатимуть 75-у річницю визволення Західної Європи від нацистів.
******
У німецькому місті Дюльмен кремезні хлопці приборкували рідкісних поні. За давньою традицією, юнаки на ходу відбирали й виводили з табуна молодих жеребців - для спарювання. Так контролюють кількість коників. Для почесної місії продовження роду - цього разу відібрали 24 поні. Подивитися на незвичне видовище щороку збираються десятки тисяч глядачів.
******
Карколомні стрибки і неймовірні піруети. Та ще й на натягнутій над землею линві. У німецькому Штутгарті відбувся світовий чемпіонат з незвичайного виду спорту - слеклайну. Особливість дисципліни в тому, що стропа, на якій виступають атлети, дуже пружна, і втримати баланс на ній вельми складно. Позмагатися за титул найвправнішого на змагання приїхали 30 відчайдухів із чотирнадцяти країн світу.
по теме
Американські компанії можуть покинути Мексику
Американські компанії можуть покинути Мексику. Дональд Трамп пригрозив: якщо тамтешня влада не припинить незаконну міграцію в США
У США підтвердили запрошення Володимира Зеленського
У Білому домі підтвердили, що запросили Володимира Зеленського до США. Раніше інформацію інформацію про можливий візит президента України до США коментували тільки на Банковій
США будут требовать указывать профили из соцсетей в визовой анкете
Государственный департамент ввел новые требования к просителям американской визы, которые заключаются в обязанности предоставлять профили в соцсетях, адреса электронной почты и номера телефонов
"Северный поток-2": в США назвали возможные санкции
Санкции могут коснуться судов по укладке труб и компаний, что оказывают страховые и гарантийные услуги
Трамп пригласил Зеленского с визитом в США
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение