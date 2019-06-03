Про що тепер запитуватимуть у тих, хто хоче отримати американську візу? Хто приїхав на світовий чемпіонат із ходіння по натягнутій линві? Та як у Німеччині відбирають рідкісних поні для спарювання? Про це та інше - в нашому огляді.

Італійський уряд шукає винних в аварії круїзного лайнера у Венеції. Напередодні шістдесятип'ятитонне судно зі стадесятьма пасажирами на борту протаранило туристичний човен і причал. Постраждали четверо відпочивальників. У них незначні травми. Аварія сталася через те, що тріснула буксирувальна линва і теплоход підхопила швидка течія. Цей інцидент викликав жорстку критику на адресу міністра транспорту Даніло Тонінеллі. Мовляв, рішення про запобігання таким аваріям шляхом розширення каналу в Порто-Маргера ухвалили ще рік тому. Однак його відомство загальмувало реалізацію проекту.

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У Гімалаях знайшли тіла п'ятьох із восьми зниклих альпіністів. Гурт піднімався на Нанда-Деві - одну з найвищих і важкодоступних вершин Індії. Команда з 12 скелелазів, серед яких британці, американці, австралійці та індійці, почала сходження ще всередині травня. Однак тиждень тому повернулися лише четверо з них.

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США перевірятимуть соцмережі претендентів на американську візу. Держдепартамент оновив імміграційні та неімміграційні візові анкети. Тепер майже у всіх заявників будуть запитувати додаткову інформацію, зокрема нік-нейми в соцмережах, адреси електронної пошти і номери телефонів. Раніше такі дані вимагали лише в окремих людей, хто підпадав під категорію більш ретельного розгляду. Зокрема, їздили в контрольовані терористичними організаціями райони. Загалом щороку по візи для відвідання США звертається близько 15 мільйонів іноземців.

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Понад 700 тисяч уболівальників вийшли на вулиці Ліверпуля зустрічати фуболістів рідної команди після перемоги в Лізі чемпіонів. головну площу міста заполонили сотні тисяч людей у червоному. Вигуками та оплесками фанати зустріли автобус з гравцями і тренерами. Вони запускали феєрверки та скандували назву клубу. "Ліверпуль" ушосте став переможцем турніру. Попередній тріумф був майже 15 років тому.

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Винищувач "Спітфаєр" виставили в головній залі залізничної станції Лондон-бридж. Це - копія відомого літака в натуральну величину. Такі машини вели повітряні бої з німецькою авіацією протягом усієї Другої світової війни. "Спітфаєр" зустрічатиме пасажирів до 6 червня, коли відзначатимуть 75-у річницю визволення Західної Європи від нацистів.

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У німецькому місті Дюльмен кремезні хлопці приборкували рідкісних поні. За давньою традицією, юнаки на ходу відбирали й виводили з табуна молодих жеребців - для спарювання. Так контролюють кількість коників. Для почесної місії продовження роду - цього разу відібрали 24 поні. Подивитися на незвичне видовище щороку збираються десятки тисяч глядачів.

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Карколомні стрибки і неймовірні піруети. Та ще й на натягнутій над землею линві. У німецькому Штутгарті відбувся світовий чемпіонат з незвичайного виду спорту - слеклайну. Особливість дисципліни в тому, що стропа, на якій виступають атлети, дуже пружна, і втримати баланс на ній вельми складно. Позмагатися за титул найвправнішого на змагання приїхали 30 відчайдухів із чотирнадцяти країн світу.