"Я не так одеваюсь": Галкин пожаловался на Пугачеву [ Редактировать ]
Максим Галкин стал главным героем одной из популярных российских передач. Шоумен рассказал ведущему о семье и карьере.
Галкин рассказал, что не следит за модой, поэтому жена часто пытается его переодеть во что-то стильное. Сама Пугачева после похудения сменила имидж и теперь часто экспериментирует с образами.
"В одежде я не безразличен, но непоследователен и хаотичен. Жена постоянно говорит, что я не так одеваюсь. Периодически покупает мне вещи, но это не приживается", - рассказал пародист.
Ранее сообщалось, что дети Пугачевой и Галкина покорили поклонников пары.
по теме
Ларису Гузееву обвинили в жестоком обращении со стилистом
60-летняя популярная ведущая Лариса Гузеева опубликовала фото, из-за которого ее обвинили в неуважении к персоналу
81-летнюю Аду Роговцеву экстреннно госпитализировли
В понедельник, 27 мая, легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева попала в больницу
Сын Наташи Королевой ошарашил снимком с возлюбленной
17-летний Архип Глушко начал встречаться с 23-летней моделью Марией Слугиной
"Привезите дочку": Потап и Настя отправились в медовый месяц (видео)
Несколько дней назад Потап и Настя Каменских перестали скрывать свои отношения
Кончита Вурст шокировала эпатажным фото
Победитель конкурса "Евровидение-2014" Том Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, ошарашил поклонников