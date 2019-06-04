Максим Галкин стал главным героем одной из популярных российских передач. Шоумен рассказал ведущему о семье и карьере.

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Галкин рассказал, что не следит за модой, поэтому жена часто пытается его переодеть во что-то стильное. Сама Пугачева после похудения сменила имидж и теперь часто экспериментирует с образами.

"В одежде я не безразличен, но непоследователен и хаотичен. Жена постоянно говорит, что я не так одеваюсь. Периодически покупает мне вещи, но это не приживается", - рассказал пародист.

Ранее сообщалось, что дети Пугачевой и Галкина покорили поклонников пары.