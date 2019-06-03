Известный юморист Максим Галкин - из тех отцов, которые регулярно выкладывают фото и видео своих детей в соцсетях. На этот раз шоумен разместил в своем Instagram фото Гарри, который забрался на скульптуру дракона около их семейного замка .

Шоумен сразу же проложил параллель Гарри на снимке с сериалом "Игра престолов".

"Дракарис! Какая фотка из трех?" - подписал снимок Галкин.

Немного позже он выложил в сеть фото дочери Лизы, заодно поздравив своих подписчиков с днем защиты детей.

"С Днем Защиты Детей! Берегите детей и окружайте их любовью! Ваша любовь к ним сейчас - это мир в любви в будущем", - написал Галкин.

В это же время Алла Пугечева поделилась со своими подписчиками видео с отдыха с детьми. На коротком ролике певица сидит на дереве у берега речки, а дети радостно носятся по зеленой полянке.

Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева показала милое видео с дочерью. А также Пугачева шокировала поклонников признанием.