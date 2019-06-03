Дети Пугачевой и Галкина покорили поклонников пары (фото) [ Редактировать ]
Известный юморист Максим Галкин - из тех отцов, которые регулярно выкладывают фото и видео своих детей в соцсетях. На этот раз шоумен разместил в своем Instagram фото Гарри, который забрался на скульптуру дракона около их семейного замка .
Шоумен сразу же проложил параллель Гарри на снимке с сериалом "Игра престолов".
"Дракарис! Какая фотка из трех?" - подписал снимок Галкин.
Дракарис! Какая фотка из трёх? #гарригалкин
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
Немного позже он выложил в сеть фото дочери Лизы, заодно поздравив своих подписчиков с днем защиты детей.
"С Днем Защиты Детей! Берегите детей и окружайте их любовью! Ваша любовь к ним сейчас - это мир в любви в будущем", - написал Галкин.
В это же время Алла Пугечева поделилась со своими подписчиками видео с отдыха с детьми. На коротком ролике певица сидит на дереве у берега речки, а дети радостно носятся по зеленой полянке.
Это Русское приволье,это Родина моя.❤️
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева показала милое видео с дочерью. А также Пугачева шокировала поклонников признанием.
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