Максим Галкин показал милое фото с Аллой Пугачевой [ Редактировать ]
Российский артист Максим Галкин часто делится с подписчиками снимками и семейными видео на своей странице в Instagram. Так в профиле Максима появилось новое фото со своей женой - Аллой Пугачевой.
"Никто и ничто не может омрачить нам нашего радужного настроения", - подписал он фото.
Никто и ничто не может омрачить нам нашего радужного настроения 😊
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
Раньше сообщалось о том, что Максим Галкин рассказал о ссорах с Пугачевой. А также Пугачева расплакалась из-за молодого певца.
по теме
"Принцесса из сказки": внучка Ротару расстрогала фанатов новым снимком
Внучка легендарной украинской артистки Софии Ротару Соня Евдокименко регулярно делится с подписчиками в Instagram новыми снимками
Мужчина катался по городу с трупом на крыше авто
В России мужчина на автомобиле "Волга" возил по городу труп на крыше машины
Экс-солистка "Тату" ошарашила откровенным фото
34-летняя Юлия Волкова поделилась с поклонниками откровенными снимками
"Мычал на ушко": Влад Топалов шокировал подробностями воспитания сына
Влад Топалов и Регина Тодоренко проводят отпуск в Турции вместе с пятимесячным сыном Майклом
Светлана Лобода шокировала "закрытым" фото
Известная украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников новым фото