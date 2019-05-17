Российский артист Максим Галкин часто делится с подписчиками снимками и семейными видео на своей странице в Instagram. Так в профиле Максима появилось новое фото со своей женой - Аллой Пугачевой.

"Никто и ничто не может омрачить нам нашего радужного настроения", - подписал он фото.

Раньше сообщалось о том, что Максим Галкин рассказал о ссорах с Пугачевой. А также Пугачева расплакалась из-за молодого певца.