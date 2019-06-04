Убийство 5-летнего мальчика: Аваков и Князев встретились с родными ребенка [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев принесли соболезнования семье погибшего Кирилла Тлявова, которого убили полицейские. Мама Татьяна Алексеевна и бабушка Александра Николаевна поговорили с чиновниками. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Чиновники пообещали, что Нацполиция направит в семью Тлявових психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.
Сергей Князев принес извинения родным Кирилла от имени Национальной полиции и заверил, что ведомство окажет всю необходимую помощь для расследования обстоятельств, приведших к трагедии.
"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - отметил Арсен Аваков.
Сергей Князев добавил, что сотрудники управления полиции Киевской области приняли решение перечислить семье погибшего свой однодневный заработок. Нацполиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы по погребению погибшего мальчика.
Ранее мы писали о том, что под зданием МВД украинцы устроили акцию протеста против правоохранительных органов и начали приносить свечи вместе с цветами.
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