Как избавиться от стресса [ Редактировать ]
Ученые из Мичиганского университета в ходе исследования выяснили, что неспешная прогулка или просто сидение на свежем воздухе существенно снижают уровень двух биомаркеров стресса в организме - кортизола и альфа-амилазы, сообщает Frontiers in Psychology.
В эксперименте приняли участие 36 человек, которых в течение восьми недель просили гулять три раза в неделю по десять минут и более. У них брали образцы слюны до и после прогулки для определения уровня гормона кортизола и фермента альфа-амилазы.
Оказалось, что самое эффективное влияние прогулки на биомаркеры стресса наблюдалось в промежуток от 20 до 30 минут, а уровень альфа-амилазы существенно снижался, когда участники исследования просто сидели на природе.
Ранее сообщалось, что диетолог рассказала об основных правилах здорового питания, а также мы писали о способах преодолеть интернет-зависимость.
по теме
Увеличивают риск смерти: названы опасные продукты
Группа исследователей доказала, что регулярное употребление в пищу продуктов с высокой степенью переработки повышает риск преждевременной смерти
Сало при похудении: чем полезен продукт
Сало - это не только вкусный, но и полезный продукт, к которому многие относятся с опаской
Какие продукты защитят от простуды
Стало известно, какие продукты и блюда способны облегчить течение вирусного заболевания
Какие напитки помогут утолить жажду
Обезвоживание не только плохо сказывается на работе внутренних органов, но и влияет на работу мозга и тонус организма
Почему нужно есть домашние соления
Эксперт-диетолог рассказала о пользе и свойствах популярного блюда