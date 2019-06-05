Ученые из Мичиганского университета в ходе исследования выяснили, что неспешная прогулка или просто сидение на свежем воздухе существенно снижают уровень двух биомаркеров стресса в организме - кортизола и альфа-амилазы, сообщает Frontiers in Psychology.

В эксперименте приняли участие 36 человек, которых в течение восьми недель просили гулять три раза в неделю по десять минут и более. У них брали образцы слюны до и после прогулки для определения уровня гормона кортизола и фермента альфа-амилазы.

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Оказалось, что самое эффективное влияние прогулки на биомаркеры стресса наблюдалось в промежуток от 20 до 30 минут, а уровень альфа-амилазы существенно снижался, когда участники исследования просто сидели на природе.

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