Большинство людей не могут представить себе жизнь без интернета. Однако многие люди тратят на него слишком много времени. Как справиться с зависимостью от смартфона и социальных сетей, если виртуальная жизнь почти вытеснила реальную? Интернет-журнал Factinteres собрал 7 способов преодолеть интернет-зависимость.

Понаблюдайте, как социальные сети меняют ваше поведение

Кажется, у всех есть приятель, который не расстается с телефоном или постоянно сидит в интернете, но нам трудно увидеть соринку в своем глазу. Зависимость от смартфона, подобно другим аддикциям, мешает трезво оценить собственное поведение.

Чтобы взглянуть на себя со стороны, попросите партнера или друга, которому вы доверяете, оценить ваше поведение, честно ответив на вопросы:

Если я постоянно сижу в телефоне или в интернете, как это влияет на наши отношения?

Когда я много провожу времени в социальных сетях, каким образом это сказывается на моем поведении?

Как ты думаешь, повлиял ли интернет на мой характер?

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Отслеживайте, как меняется ваше настроение после встреч в реале и общения в интернете

Порой мы забываем, сколько ярких впечатлений нам доставляет реальная жизнь, и проводим все время на социальных сетях. Чтобы увидеть разницу, отмечайте свое настроение и самочувствие после встречи с друзьями и обмена сообщениями в мессенджере.



Спросите себя:

Когда я чувствовал себя менее одиноким?

Какие негативные эмоции появились у меня после общения в интернете?

Я мог бы заняться чем-то другим, что позволило бы мне чувствовать себя лучше?

Помните: здесь нет правильных и неправильных ответов – вы просто пытаетесь разобраться, что делает вас счастливее.

Возьмите паузу

Не хватайтесь за телефон, испытывая скуку, обиду или другие негативные чувства. Не делайте ничего, просто осознайте свои эмоции. Признайте свой дискомфорт. Попытайтесь понять, почему вы его испытываете. Подумайте, что еще вы могли бы сделать, чтобы избавиться от него, кроме как листать ленту новостей в Facebook.

Ведите дневник вместо блога

Если вы каждый час оставляете посты в социальных сетях, переключитесь на ведение дневника. Когда вы делаете записи в личный дневник, вам не нужно думать о том, как аудитория воспримет ваш пост. Это поможет вам стать более искренним, избавит от обиды, критики, неодобрения.

Занимайтесь спортом (или общайтесь) без наушников

Вы привыкли, чтобы вас всегда что-то отвлекало? Оставьте наушники дома. Впитывайте ощущения, замечая, что происходит вокруг.

Выходные без компьютера

Кроме коротких перерывов, полезно устраивать более длительный отпуск от компьютера. Сделайте выходные свободными от любых электронных гаджетов – смартфона, телевизора, компьютера, планшета. Займитесь тем, чем вы до этого пренебрегали – своим здоровьем, отношениями, увлечениями, творчеством, общением.

Установите новые правила и следите за их выполнением

Решите, как вы можете сократить использование интернета:

Вы будете тратить на соцсети не более 10 минут в день?

Планируете устраивать перерыв каждые выходные?

Вы хотите отказаться от интернета на месяц?

Что бы вы ни решили, объявите об этом. Ваши друзья должны знать, что и почему вы делаете, как это повлияет на них и когда вы вновь будете доступны. Говоря о своих планах, вы легче достигните цели. Этот простой мотивационный трюк повысит вашу ответственность. Вы почувствуете себя обязанным делать то, что пообещали, поскольку другие люди знают об этом.

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