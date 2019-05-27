Здоровое питание: диетолог рассказала об основных правилах [ Редактировать ]
Известный диетолог Елена Кален рассказала об основных правилах здорового питания. В частности, эксперт поделилась основами правильных пищевых привычек, которые помогут вам избавиться от лишних килограммов. Эти простые 5 правил помогут укрепить здоровье и оставаться всегда стройными.
Пять основных правил здорового питания:
⠀1. Суточная калорийность пищи должна соответствовать затратам энергии за день
Фото: pexels.com
Это правило позволяет сохранить стройность и является профилактикой ожирения. Если пищи потребляется больше, чем расходуется, то это приводит к отложениям жира.
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2. Суточный рацион пищи должен полностью удовлетворять потребность организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, минералах и других жизненно важных веществах
Фото: pexels.com
Выбирайте более полезные продукты, обогащенные этими нутрициентами - фрукты, овощи, мясо птицы, говядина, рыба, морепродукты, крупы, цельнозерновой хлеб, молочные и кисломолочные продукты, растительные масла холодного отжима, сухофрукты, орехи, яйца.
3. Поступление пищи в организм должно соответствовать затратам энергии
Фото: pexels.com
Если трата энергии больше в первой половине дня, то и потребление в первой половине дня увеличивается. Если вечером активной траты энергии нет, то и потребление пищи снижается. Такое питание достигается, когда мы принимаем пищу по голоду и до утоления, а не по времени, равными порциями.
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4. Выбирайте правильный способ приготовления, при котором сохранятся все полезные вещества
Фото: pexels.com
Это запекание, потребление пищи в сыром и отварном виде.
5. Минимизируйте потребление алкоголя, фастфуда, полуфабрикатов, слишком жирной или сладкой пищи, выпечки, газировки
Это поможет избежать ожирения, заболеваний желудочно-кишечного тракта, увеличения уровня холестерина, быстрого старения организма.
Ранее диетолог рассказала, как перейти на здоровое питание, и составить свой рацион при минимальном доходе.
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