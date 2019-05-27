Известный диетолог Елена Кален рассказала об основных правилах здорового питания. В частности, эксперт поделилась основами правильных пищевых привычек, которые помогут вам избавиться от лишних килограммов. Эти простые 5 правил помогут укрепить здоровье и оставаться всегда стройными.

Пять основных правил здорового питания:

⠀1. Суточная калорийность пищи должна соответствовать затратам энергии за день

Фото: pexels.com

Это правило позволяет сохранить стройность и является профилактикой ожирения. Если пищи потребляется больше, чем расходуется, то это приводит к отложениям жира.

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2. Суточный рацион пищи должен полностью удовлетворять потребность организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, минералах и других жизненно важных веществах

Фото: pexels.com

Выбирайте более полезные продукты, обогащенные этими нутрициентами - фрукты, овощи, мясо птицы, говядина, рыба, морепродукты, крупы, цельнозерновой хлеб, молочные и кисломолочные продукты, растительные масла холодного отжима, сухофрукты, орехи, яйца.

3. Поступление пищи в организм должно соответствовать затратам энергии

Фото: pexels.com

Если трата энергии больше в первой половине дня, то и потребление в первой половине дня увеличивается. Если вечером активной траты энергии нет, то и потребление пищи снижается. Такое питание достигается, когда мы принимаем пищу по голоду и до утоления, а не по времени, равными порциями.

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4. Выбирайте правильный способ приготовления, при котором сохранятся все полезные вещества

Фото: pexels.com

Это запекание, потребление пищи в сыром и отварном виде.

5. Минимизируйте потребление алкоголя, фастфуда, полуфабрикатов, слишком жирной или сладкой пищи, выпечки, газировки

Это поможет избежать ожирения, заболеваний желудочно-кишечного тракта, увеличения уровня холестерина, быстрого старения организма.

Ранее диетолог рассказала, как перейти на здоровое питание, и составить свой рацион при минимальном доходе.