Убийство 5-летнего мальчика: из какого оружия стреляли в ребенка [ Редактировать ]
Погибший пятилетний Кирилл Тлявов из Переяславе-Хмельницкого был ранен из мелкокалиберной винтовки. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника полиции Киевской области Андрей Небетов, пишет "РБК-Украина".
"Предварительно выстрел выполнялся из мелкокалиберной винтовки. Не из пистолета. На момент передачи дела в ГБР винтовки не было (т. е. не нашли - ред.)", - сказал он.
Нашли ли сейчас винтовку, работник полиции не знает, потому что делом занимается Государственное бюро расследований.
Ранее мы писали о том, что под зданием МВД украинцы устроили акцию протеста против правоохранительных органов и начали приносить свечи вместе с цветами.
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