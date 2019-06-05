Погибший пятилетний Кирилл Тлявов из Переяславе-Хмельницкого был ранен из мелкокалиберной винтовки. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника полиции Киевской области Андрей Небетов, пишет "РБК-Украина".

"Предварительно выстрел выполнялся из мелкокалиберной винтовки. Не из пистолета. На момент передачи дела в ГБР винтовки не было (т. е. не нашли - ред.)", - сказал он.

Нашли ли сейчас винтовку, работник полиции не знает, потому что делом занимается Государственное бюро расследований.

Ранее мы писали о том, что под зданием МВД украинцы устроили акцию протеста против правоохранительных органов и начали приносить свечи вместе с цветами.