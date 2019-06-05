Триметровий алігатор налякав подружжя з Флориди [ Редактировать ]
Непроханий гість добряче налякав подружжя із Флориди. До них у будинок заліз триметровий алігатор. Порядкуючи у вітальні, він розбив пляшку вина.
На щастя, унаслідок несподіваного візиту ніхто не постраждав. На місце пригоди прибули фахівці з поліції - вони спіймали хижака й вивезли в дику природу.
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