Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем возможном скором визите в Тбилиси. Об этом он рассказал в Брюсселе, побеседовав с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, передает "Интерфакс-Украина".

"Мамука Бахтадзе очень хороший человек, мы обменялись телефонными номерами", - сказал Зеленский грузинским журналистам в среду.

По словам президента, в беседе с главой грузинского правительства были затронуты вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в Грузии и в Украине. Зеленский также прокомментировал вопрос о том, собирается ли он посетить в ближайшем будущем Грузию с визитом.

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"Почему бы и нет", - сказал украинский президент, отметив, что "Грузия очень хорошая страна" и он уже посещал ее однажды.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сказала журналистам, что для украинской делегации оказалось "приятным сюрпризом", что премьер Грузии остановился в Брюсселе в той же гостинице, что и Зеленский.

Напомним, что Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом. Также президента уже пригласили в Польшу.