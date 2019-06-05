Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленский напомнил, что в результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Он выразил соболезнования семьям погибших.

"Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - написал он.

Ранее мы писали о том, что на Донбассе были убиты украинские военные.