Правоохранители установили, что предварительная причина пожара на территории птицефабрики в Киевской области это замыкание электросети, передает "УНН".

"Предварительная причина пожара на территории птицефабрики ("Ясенсвит" ред.) это замыкание электросети", - сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.

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Кроме того, открыли уголовное производство по части 2 статьи 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что под Черниговом взорвалась заправка, а также в Киеве загорелся многоэтажный дом.