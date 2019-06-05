Пожар на птицефабрике: названа причина [ Редактировать ]
Правоохранители установили, что предварительная причина пожара на территории птицефабрики в Киевской области это замыкание электросети, передает "УНН".
"Предварительная причина пожара на территории птицефабрики ("Ясенсвит" ред.) это замыкание электросети", - сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.
Кроме того, открыли уголовное производство по части 2 статьи 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что под Черниговом взорвалась заправка, а также в Киеве загорелся многоэтажный дом.
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