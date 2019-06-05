Как выбрать мясо для шашлыка (видео) [ Редактировать ]
Некоторые считают, что вкусный шашлык можно приготовить только из свинины, однако это не так. Отличный шашлык получится и из мяса птицы, и из говядины, и из рыбы. Главное правило - чтобы мясо было свежим, отличного качества.
В нашем новом блоге вы узнаете, как выбрать сочное и вкусное мясо и сделать неповторимым ваш отдых.
А еще узнайте, как приготовить и сделать маринад для вкусного шашлыка.
по теме
Рецепт шашлыка: как вкусно приготовить мясо (видео)
Жареное на костре мясо - это нечто особенное блюдо
Кому нельзя есть черешню
Черешня - полезная ягода. Однако есть люди, которым нужно уменьшить ее потребление
Как бросить курить: продукты, которые помогут избавиться от привычки
Ни для кого не секрет, что никотин вредит нашему организму. Однако для многих людей это не является причиной для отказа от него. Тем, кто все же решаются на этот шаг, приходится нелегко, так как отучить организм от воздействия никотина весьма сложно. Важную роль в этом вопросе играет и питание человека
Кому нельзя есть зелень
Зелень полезна для здоровья. Однако далеко не всем можно ее есть
В Украине резко подешевел популярный овощ
Украинские рынки завалили молодой картошкой отечественного производства