Некоторые считают, что вкусный шашлык можно приготовить только из свинины, однако это не так. Отличный шашлык получится и из мяса птицы, и из говядины, и из рыбы. Главное правило - чтобы мясо было свежим, отличного качества.

В нашем новом блоге вы узнаете, как выбрать сочное и вкусное мясо и сделать неповторимым ваш отдых.

А еще узнайте, как приготовить и сделать маринад для вкусного шашлыка.