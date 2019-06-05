На Рівненщині селяни повстали проти місцевого аграрія. Люди обурені, що агрофірма, яка взяла у них землю в оренду, шкодить їхньому здоров'ю. Мовляв, після оприскування посівів хворіють і дорослі, і діти. У ситуації розбиралася наша Сніжана Сидорук.

Надія Бартош із села Пухова розповідає: усі троє її дітей майже одночасно почали кашляти.

"Діти хворіють. Кашель почався. Зараз діти знаходяться на амбулаторному лікуванні", - говорить Надія Бартош, жителька села Пухова.

Люди переконані - все це через обприскування полів, яке проводить місцева агрофірма.

"Був запах страшний. Геть тягнуло звідти з поля сюди до нас в обідню пору. Кашляємо всі. От захрипає горло і так ходиш "Кха-кха"", - говорить Ольга Ліфун, жителька села Пухова.

Зі схожими симптомами лише за травень до місцевої лікарні звернулось 40 дітей і стільки ж дорослих. Щоправда, без відповідних експертиз лікарі не можуть пов'язати захворювання саме з обробкою полів.

"Це симптоми, які підходять під різні захворювання і під алергічні захворювання, а також можуть бути викликані дією хімічних речовин. Щоб це підтвердити, ми повинні зробити лабораторні аналізи, але на жаль, в нас в лікарні, немає як такі аналізи проводити", - говорить Ірина Волошина, головний лікар Олександрійської районної лікарні.

У сусідньому селі Волошки техніку, яка приїхала кропити поля, - люди просто заблокували. Звідси до хат менше ніж 20 метрів.

Трактор кропив. Он до ви ж бачите, де я живу, де люди живуть.

Люди скаржаться - про обприскування їх ніхто не попередив.

"Ось автомобіль. Глянь, глянь, тече. Поліція поїхала. Ось машина - повна бочка, сказали, що в бочці нічого не має. З неї витікає просто яд".

На місце викликали поліцію.

"Надійшло два повідомлення від жителів села Волошки Рівненського району про те, що агрофірма обприскує поля надто близько до житлових будинків. За цими обома фактами триває досудове розслідування за ч.1 ст 239 ККУ, тобто забруднення або псування земель", - говорить Марія Юстицька, речниця поліції Рівненщини.

Втім, у поліції кажуть, довести провину агропідприємства складно. Із цим погоджуються в Держпродспоживслужбі, утім наголошують - кропити поля близько до людських помешкань - заборонено.

"Між обробленим полем і межею житлової забудови повинна бути санітарно-захисна зона. Тобто якщо в нас є наземний спосіб обробітку - штанговий, то санітарно-захисна зона повинна бути до межі житлових забудов 300 метрів", - говорить Василь Тонконоженко, керівник управління Держпродспоживслужби в Рівненській області

В агрофірмі, яка орендує паї в селах Рівненського району, підтвердили напередодні поблизу Волошок поля таки обробляли. Але запевняють розприскували гербіциди, сертифіковані в Україні.

"Зараз ведеться внутрішня перевірка з приводу наявності фактів порушень. Техніка працювала нашого підприємства. Що, як було, чи було в той час дотримано температурний режим, але може працювати і в денну пору за умови показників температури, вітер", - говорить Сергій Лук'янчук, представник агрофірми.

В агропідприємстві пообіцяли селянам заплатити за шкоду, у разі якщо їхню провину доведуть. Тим часом у селах поблизу Рівного люди налаштовані рішуче: техніку з хімікатами, кажуть, і надалі з паїв виганятимуть.