Погода в июне: синоптики предостерегли украинцев [ Редактировать ]
Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий, передает "УНН".
"По данным Укргидрометцентра, 6 июня в большинстве областей местами грозы, в центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м /с", - говорится в сообщении.
В Украине в четверг, 6 июня, продолжатся дожди, лишь на Сумской области, Харьковской области и Луганской области без осадков. Будет жарко - воздух днем прогреется до 33 градусов тепла.
В Киеве в четверг местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18 °, днем 26-28 °.
Ранее сообщалось, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.
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