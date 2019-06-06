Верховна Рада схвалила законопроект про тимчасові слідчі комісії [ Редактировать ]
Парламент схвалив в другому читанні законопроект про тимчасові слідчі комісії, в якому передбачена і процедура імпічменту президента.
За це рішення проголосували 279 нардепів. Закон дозволяє створювати спеціальну Тск у складі народних депутатів, спецпрокурора та слідчих. Комісія розслідує обставини вчинення президентом державної зради або іншого злочину і перевіряє обґрунтованість доказів. Усі матеріали передають до Конституційного суду. І якщо там знайдуть підстави для відсторонення глави держави - за це рішення мають проголосувати щонайменше 338 депутатів.
"Цей закон буде дієвим, що представники виконавчої влад будуть чітко відповідати згідно з законом за недостовірну інформацію або не своєчасно надану інформацію", - говорить Сергій Соболєв, народний депутат, фракція "Батьківщина".
"Цей закон також врегульовує в четвертому розділі особливості діяльності тимчасових слідчих комісій Верховної Ради згідно статті 111 Конституції - тобто це означає, що статті як встановлюють процедуру імпічменту. Голосуючи за цей закон, ми вирішуємо одразу декілька питань: питання належного парламентського контролю, ми віршуємо питання можливостей для опозиції балансовути і впливатити на діяльність коаліції. якщо там є злочинна бездіяльність", - говорить Олена Сотник,народний депутат, фракція "Самопоміч".
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