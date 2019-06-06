110 мільйонів доларів і 5 років копіткої праці науковців, інженерів та будівельників

У Вашингтоні після реставрації відкривається Зала скам'янілостей Музею природничої історії. Її зібрання містить найбільшу в світі колекцію решток давніх істот. А виставки улюблене місце сімейного відпочинку для більшості американців та туристів. Чим дивуватиме музей нині - розкаже Ольга Жидецька.

110 мільйонів доларів і 5 років копіткої праці науковців, інженерів та будівельників. Після тривалої паузи на реконструкцію для відвідувачів нарешті відкривають відому залу скам'янілостей Національного музею природничої історії. На майже трьох тисячах квадратних метрів глядачі зможуть ознайомитися з усім розмаїттям життя на Землі від найменших комах до динозаврів.

"Прийшовши на цю виставку - люди побачать дивовижну історію. Це історія нашої планети від самого зародження життя на Землі і аж до сьогодення з проекцією на майбутнє", - говорить Кірк Джонсон, директор музею.

За час п'ятирічного ремонту приміщення - оновили й експонати. Зокрема скелети динозаврів побували на так званій "фабриці кісток" у Канаді. Фахівці цієї художньо-наукової організації почистили, відновили доісторичні кістяки й надали їм нові - динамічніші та точніші з наукового погляду пози. А деякі навіть оживили.

Та музейники вражатимуть глядачів не лише давніми рештками. Ідея виставки провести глядачів крізь усі епохи і навіть допомогти зазирнути в майбутнє.

"Наша експозиція особлива тим, що об'єднує всі форми життя, які збереглися у вигляді скам'янілостей. І показує, як вони пов'язані одна з одною і як вони сформували екосистеми в часі", - говорить Kей Беренсмеєр, кураторка виставки.

Автори виставки переконані - така експозиція нікого не залишить байдужим. І вкотре покаже людству, як важливо берегти багатство і рівновагу природи.