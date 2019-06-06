В четверг, 6 июня, Верховная Рада отказалась увольнять Степана Полторака с должности министра обороны Украины.

За соответствующее постановление проголосовали лишь 67 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Народные депутаты в своих выступлениях отмечали, что было бы странно уволить министра обороны во время войны с агрессором.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил главу Госпогранслужбы, а также назначил начальника СБУ.