Кошевой назвал слабую сторону Зеленского [ Редактировать ]
Известный украинский комик Евгений Кошевой назвал сильные и слабые стороны своего бывшего руководителя, нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
Кошевой перечислил самые сильные, на его взгляд, стороны Зеленского: "честность, открытость, правдивость и преданность".
В ответ на вопрос о слабых сторонах президента комик с улыбкой отметил отметил: "Читает комментарии в Facebook".
Раньше сообщалось о том, что на Кошевого напали и угрожали пистолетом. А жена Кошевого в купальнике покорила пользователей сети.
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