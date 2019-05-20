Супруга известного украинского комика Евгения Кошевого Ксения является участницей танцевального коллектива Freedom Ballet, однако не часто появляется на светских мероприятиях. При этом она периодически делится со своими подписчиками в Instagram яркими снимками из своей жизни.

Недавно Ксения Кошевая опубликовала несколько фотографий с отдыха в Турции, на которых она позирует в купальнике. Жена звезды сфотографировалась на пляже в черном купальнике в соблазнительных позах. Судя по подписям, снимки были сделаны во время фестиваля "Весело", в котором принимали участие украинские артисты.

"Может и странно, но танец всегда со мной…", - подписала Ксения Кошевая под одним из фото.

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