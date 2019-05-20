Жена Кошевого в купальнике покорила пользователей сети (фото) [ Редактировать ]
Супруга известного украинского комика Евгения Кошевого Ксения является участницей танцевального коллектива Freedom Ballet, однако не часто появляется на светских мероприятиях. При этом она периодически делится со своими подписчиками в Instagram яркими снимками из своей жизни.
Недавно Ксения Кошевая опубликовала несколько фотографий с отдыха в Турции, на которых она позирует в купальнике. Жена звезды сфотографировалась на пляже в черном купальнике в соблазнительных позах. Судя по подписям, снимки были сделаны во время фестиваля "Весело", в котором принимали участие украинские артисты.
"Может и странно, но танец всегда со мной…", - подписала Ксения Кошевая под одним из фото.
Может и странно,но танец всегда со мной...
Публикация от Ксения Кошевая (@yalta_k)
Раньше сообщалось о том, что телеведущая Регина Тодоренко резко ответила на критику по поводу своей фигуры. А также Лобода в бикини взбудоражила фанатов.
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