Президент Владимир Зеленский не собирается обнародовать дорожную карту относительно минских переговоров до 19 июня. Об этом в четверг, 6 июня, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

По ее словам, "в Украине уже были прецеденты, когда наши инициативы блокировали, зная их наперед. Обнародование карты слишком рано - это вопрос безопасности".

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Кроме этого, Украина должна согласовать дорожную карту с европейскими партнерами в рамках нормандского формата.

"Поэтому до 19 июня мы не хотели бы обнародовать дорожную карту. Однако мы подчеркиваем, что сейчас перед Украиной стоят две самые важные задачи: прекращение огня и возвращение домой пленных украинцев", - отметила Мендель.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил главу Госпогранслужбы, а также назначил начальника СБУ.