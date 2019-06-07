Києвом прокотилася хвиля псевдо-мінувань [ Редактировать ]
Хвиля псевдо-мінувань прокотилася напередодні столицею. В Інституті раку через дзвінок жартівника зірвалося близько третини операцій, скасували курси хіміо- та променевої терапії для пацієнтів. Крім того, через хибну тривогу евакуювали відвідувачів десятка супермаркетів, ТРЦ, дитсадків та лікарень. Нібито замінували й Окружний адмінсуд.
Жодне з повідомлень не підтвердилося.
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