Жодне з повідомлень про замінування не підтвердилося

Хвиля псевдо-мінувань прокотилася напередодні столицею. В Інституті раку через дзвінок жартівника зірвалося близько третини операцій, скасували курси хіміо- та променевої терапії для пацієнтів. Крім того, через хибну тривогу евакуювали відвідувачів десятка супермаркетів, ТРЦ, дитсадків та лікарень. Нібито замінували й Окружний адмінсуд.

Жодне з повідомлень не підтвердилося.