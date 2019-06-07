В Італії до очищення Середземного моря залучили місцевих рибалок [ Редактировать ]
В Італії до очищення Середземного моря залучили місцевих рибалок. Відтепер вони щодня привозять у порт не лише рибу, а й бляшанки та пластикові пляшки. Що ще дістають із дна морського - дивіться далі.
Рибалки повертаються до Сан-Бенедетто-дель-Тронто з нічного полювання. На берег відвантажують щедрий вилов - як завжди, кальмари, каракатиці, барабулі та кілограми сміття. Ще місяць тому всі ці пляшки та одноразовий посуд викинули б назад у море. Такі правила: непотребу в порт не привозити. Нині ж, за нього візьмуться волонтери з проекту "Пластикова рибалка".
"Раніше на суходолі сміття нікуди було подіти. Тепер з'явився такий чудовий проект - і ми сподіваємося, що він працюватиме й далі", - розповідає Клаудіо Уріані, рибалка.
Спершу ініціативу запровадили на один місяць. Завершити планували до Міжнародного дня океану - цієї суботи. Та коли за тиждень назбирали тонну відходів, зрозуміли - роботи ще чимало. І не лише в морі.
"Сміття потрапляє в море із суходолу, з річок. Важливо навчати людей, що все, що потрапляє у воду, врешті опиняється в морі. У цьому - суть проекту", - наголосив Мауро Колароссі, начальник порту.
На березі "дари моря" сортують і ретельно аналізують - щоб з'ясувати, що найбільше забруднює водойми і що із цього можна переробити.
"Усі бачили фото мертвих китів на узбережжі. Нещодавно ми знайшли трьох, у їхньому череві було пластикове сміття. Такі новини трохи оговтують людей. Увесь світ починає помічати те, про що науковці давно сурмлять: пластику в океані вже надто багато", - зазначила Елеонора де Сабата, координаторка проекту.
Для Середземного моря сміття - нагальна проблема. Адже це - закрита водойма, на узбережжі якої живуть мільйони людей. На його поверхні плаває близько 3 тисяч тонн пластику, а скільки опустилося на дно - порахувати неможливо. Та рибалки з Сан-Бенедетто-дель-Тронто запевняють - якби разом з колегами з усієї країни попрацювали б цілий рік, море б уже було чистим.
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