Под Харьковом ребенок "заминировал" школу [ Редактировать ]
В городе Люботин Харьковской области девятилетний школьник сообщил о минировании своей школы, находясь на отдыхе в лагере. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Сообщение в взрывчатке в школе поступило в службу "102" 6 июня около 19:00. Ложное сообщение о заминировании сделал 9-летний ученик этой же школы. Мальчик сейчас находится на отдыхе в летнем лагере, расположенном в другой области Украины.
Эксперты осмотрели 800 "квадратов" помещений и 1000 - прилегающей территории. Никаких взрывных устройств или опасных веществ они не нашли.
"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинського отделение полиции. Решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" десятки зданий, а также что в Харькове "заминировали" 31 объект.
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