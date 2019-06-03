В Харькове "заминировали" 31 объект [ Редактировать ]
Полиция в Харькове проверяет информацию о заминировании 31 объекта, передает "УНН".
Информация о взрывчатке в 23 зданиях Харькова, аэропорта и 7 больницах поступило в полицию 3 июня в 10:30.
"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - отметили в полиции.
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" центральный вокзал, а также ищут взрывчатку в роддоме.
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