Полиция в Харькове проверяет информацию о заминировании 31 объекта, передает "УНН".

Информация о взрывчатке в 23 зданиях Харькова, аэропорта и 7 больницах поступило в полицию 3 июня в 10:30.

Читайте также В Виннице "заминировали" 28 объектов

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - отметили в полиции.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" центральный вокзал, а также ищут взрывчатку в роддоме.