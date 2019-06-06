На почту Департамента патрульной полиции поступило письмо с очередными "минированиями". Об этом сообщает dtp.ua в Instagram.

ТЦ: Lavina, Globus, Skymall, ArtMall;

Детские сады: "Теремок", "Незабудка", "Родничок", "Елочка", "Сказочный городок", "Рассвет";

Больницы: на Волынской, 21, на Димеевской, 5А, на Кирилловской, 103, на Братиславской, 3, на Коновальца, 34А;

Торговые точки: "Киевская лепешка", "Шаурма у Самира" (Бессарабский рынок), "Опанас", кафе "Ярославна";

Гипермаркеты: "Эпицентр", "Ашан", "АТБ", Fozzy и "Мегамаркет".

Ранее сообщалось, что в Харькове "заминировали" 31 объект.