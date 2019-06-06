В Киеве "заминировали" десятки зданий (список) [ Редактировать ]
На почту Департамента патрульной полиции поступило письмо с очередными "минированиями". Об этом сообщает dtp.ua в Instagram.
ТЦ: Lavina, Globus, Skymall, ArtMall;
Детские сады: "Теремок", "Незабудка", "Родничок", "Елочка", "Сказочный городок", "Рассвет";
Больницы: на Волынской, 21, на Димеевской, 5А, на Кирилловской, 103, на Братиславской, 3, на Коновальца, 34А;
Торговые точки: "Киевская лепешка", "Шаурма у Самира" (Бессарабский рынок), "Опанас", кафе "Ярославна";
Гипермаркеты: "Эпицентр", "Ашан", "АТБ", Fozzy и "Мегамаркет".
Ранее сообщалось, что в Харькове "заминировали" 31 объект.
по теме
В Киеве под кучей мусора нашли труп
Во вторник, 4 июня, в Киеве, в районе Привокзального парка на территории стихийного рынка было найдено тело мужчины
В киевском McDonald's ищут взрывчатку
В Киеве поступило сообщение о заминировании сети ресторанов быстрого питания
В озере на Борщаговке утонул мужчина
В субботу, 1 июня, около 22:40 в Киеве на Борщаговке в озере утонул мужчина
В Киеве полицейский автомобиль спровоцировал ДТП (видео)
В субботу, 1 июня, в Киеве на пересечении улиц Митрополита Василия Липковского и Стадионной произошло ДТП
В Киеве на мосту сбили лося (видео)
В Киеве водитель микроавтобуса Mercedes сбил лося