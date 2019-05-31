В Киеве эвакуировали полторы тысячи пассажиров [ Редактировать ]
В Киеве с железнодорожного вокзала эвакуировали полторы тысячи человек. Пассажиров и работников вокзала начали эвакуировать после того, как поступило очередное сообщение о минировании железнодорожного хаба.
По информации полиции, из здания вокзала на четверть час вывели 1350 пассажиров и около 150 сотрудников. Взрывчатку на территории вокзала не обнаружили.
Отклонений в расписании движения поездов удалось избежать.
Ранее в Виннице "заминировали" 28 объектов. Также сообщалось, что в Киеве заминировали синагогу.
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