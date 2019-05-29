Стало известно о свадьбе в семье Аллы Пугачевой. Жениться собрался племянник примадонны Влад, возлюбленной которого стала Гузель - бухгалтер из Казани. Она приехала на заработки в Москву, оставив дома 14-летнего сына.

"Я счастлив. Мы с Гузель пока живем на съемной квартире, но через месяц съедут квартиранты, и мы будем жить в квартире около метро "Аэропорт", которую мне тетя Алла подарила. А отцовскую квартиру в Кузьминках по-прежнему будем сдавать. И мы планируем с Гузель свадьбу", - поделился планами Пугачев.

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"Никаких громких торжеств не будет. Дату свадьбы называть не станем - не хотим, чтобы у ЗАГСа нас встречали журналисты. Это только наш праздник", - рассказала невеста Пугачева.

Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева показала милое видео с дочерью. А также Филипп Киркоров оконфузился при встрече с Аллой Пугачевой.