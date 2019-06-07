На заседании в Петербурге президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, почему не поздравил главу Украины Владимира Зеленского с победой на выборах, второй тур которых прошел 31 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать", - высказался Путин.

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Глава России акцентировал на том, что он надеется на встречу с украинским президентом.



"Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, - он хороший актер", - сказал Путин.

Президент России заявил, что Зеленский как политический деятель "пока никак себя не проявил". Он также подчеркнул, что не отказывался от контактов и встречи с украинским президентом.

Раньше сообщалось о том, что 7 июня на Донбассе погибли двое военных, а семеро получили ранения. После чего президент Зеленский резко высказался о России. А также Зеленский отправил омбудсмена по правам ребенка с важным поручением в Грузию и встретился с Могерини.