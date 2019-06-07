Работа Антикоррупционного суда находится под угрозой срыва: названа причина [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателями Верховного суда Валентиной Данишевской и Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич, где обсуждалось начало работы Антикоррупционного суда.
"Хотим помочь Антикоррупционному суду решить проблемы для скорейшего начала работы", - подчеркнул президент.
Участники беседы обсудили состояние готовности Высшего антикоррупционного суда до начала работы 5 сентября, в частности проблемы с помещением и рабочими местами для судей.
Интересно, что согласно закону Украины о "Высшем антикоррупционном суде"существуют четко прописанные правила и требования к размещению учреждения:
- здание суда оснащаются современными средствами для обеспечения личной безопасности судей и хранения документации
- Апелляционная палата суда и его судебные палаты не могут размещаться в одном здании
Напомним, в 2018 году Кабмин выделил 2 здания для Высшего антикоррупционного суда, которые сейчас являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта. Для временного размещения суда государственная судебная администрация Украины предоставила помещение Печерского районного суда города Киева. Однако это не согласуется с требованиями закона.
Елена Танасевич заявила, что нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы Высшего антикоррупционного суда.
Для решения проблемы с размещением суда по поручению президента Украины найдены и наработанные конкретные предложения, реализация которых начнется в ближайшее время. Президент подчеркнул готовность принимать все меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Антикоррупционного суда.
Раньше сообщалось о том, что на Донбассе боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта ситуация свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. А также Зеленский отправил омбудсмена по правам ребенка с важным поручением в Грузию.
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