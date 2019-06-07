Готуються до виборів і в опозиції. Яким був з'їзд та хто потрапив до списку "Опозиційної платформи - За життя", далі - в сюжеті.

Мир, захист людей та відродження економіки. Такі головні цілі оприлюднили учасники з'їзду "Оппозиційної платформи - За життя" в четвер.

"Дорогие друзья! Я хочу, чтобы вы все запомнили этот день! Именно сегодня мы начинаем свой победный поход в парламент Украины. Поход не для себя, поход для того, чтобы исправить ту ситуацию, которая в нашей стране. Поход, чтобы принести мир. Нас все время пугают. Кто против нас, так вот, не думайте, кто против нас, думайте, кто с нами! Вы с нами, Вы, миллионы украинцев с нами! И буквально 4 вещи я хочу сказать, есть для вас и для тех миллионов украинцев, которые видят нас на экране. Ми об'єдналися заради миру! Ми зупинимо тарифний геноцид! Ми встановимо мир на Донбасі! І останнє, з нами мільйони українців. Победа будет за нами", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Голова політради Віктор Медведчук нагадав: ще в січні на з'їзді партії ухвалили план-концепцію врегулювання кризи на Донбасі, який сьогодні вже втілюється в життя.

"Мы обязаны реализовать этот мирный план и этот мирный план будет зависеть в том числе и от того с каким составом и в каком количестве мы придем в парламент. Мы должны изменить радикальным образом экономический курс нашей страны, мы должны пересмотреть условия, которые повлекли и опустили нашу экономику ниже плинтуса - условия договора о свободной торговле с ЕС, условия вступления Украины во всемирную организацию торговли. Мы должны воостановить отношения с Россией и странами СНГ. мы должны сделать экономику страны, которая служила мостом между западом и востоком, это главная задача в вопросах экономики и социальной сферы", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" .

Заявили на з'їзді і про те, що мають свого претендента на прем'єрське крісло.

"Мы собрались сегодня на этот съезд чтобы еще раз сказать Украине о том, что мы объеденились ради мира. Мы объеденились ради процветания и развития нашей любимой Украины! Уже через очень короткое время, Украина будет избирать новый парламент. Но, одновременно с парламентом, по действующей Конституции, Украина будет выбирать и новое правительство. И нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть такой будующий премьер-министр. Это Юрий Бойко. Он знает, что нужно делать и как нужно делать. Он прошел нелегкую избирательную кампанию. Он прожил сложную и содержательную жизнь. Он знает и умеет работать. С ним вместе на выборы идет огромная команда, наша команда - "Оппозиционная платформа - За жизнь", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Програма партії, за словами її засновника Юрія Бойка, проста і зрозуміла - мир, партнерство та безпека.

"Ми повернемо мир на Добас. Україна виконає Мінські угоди. Донбас отримає автономний статус у складі України. Приймемо закон про амністію, про вибори. Та закон про вільну єкономічну зону на Донбасі. Ми створемо правову демократичну державу. Приймемо закон при всеукраїнські і місцеві референдуми. Відмінемо усі антиконституційні закони - про мову, освіту, перейменування церкви. Ми знаємо, як відновити економіку. В основу майбутнього уряду - політика економічного прагматизму. Україна стане сучасною індустріальною державою, з конкурентною промисловістю, широкими стандартмаи соціальним і рівним життям громадян. Ми з вами запинемо тарифний геноцид, знизимо тарифи на газ для населення, максимум до 4 тисяч гривень за тищу кубів. Друзі, з нами мільйони українців! Ми об'єдналися за мир в Україні! Ми об'єдналися заради життя. І я думаю, що ваші аплодисменти будуть голосуванням за нашу програму! Так? За мир!", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Також на з'їзді назвали першу десятку кандидатів у депутати. До списку увійшли - Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Василь Німченко, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв і Тарас Козак. Саме вони й поведуть політсилу в парламент.