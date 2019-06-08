Курьез дня: забавные олени вышли на пробежку с мужчиной (видео) [ Редактировать ]
Воскресным утром американец Джаред Уэйн вышел на обычную пробежку, но вдруг в парке к нему внезапно присоединились три молодых оленя, которые сопровождали парня более полутора километра.
Видео с забавной пробежки Уэйн выставил в YouTube и стал звездой интернета.
Ролик набрал уже около 271 тысячи просмотров и вызвал полнейшее удивление и восторг у пользователей сети. Некоторые из них даже предположили, что маленькие оленята потерялись, и, преследовали бегающего мужчину, думая, что это их отец.
Ранее сообщалось, что стиральная машинка поставила попугая в тупик, а также собака приревновала кота.
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