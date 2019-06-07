Стиральные машины вызывают практически у всех домашних животных какой-то особый интерес. Не однократно можно заметить, как коты и собаки с интересом смотрят на крутящийся барабан.

Героем видео стал забавный попугай, который явно в недоумении, что происходит, и пытается поймать ритм кручения.

Ранее сообщалось, что собака приревновала кота, а также что девушка впервые купила лотерейный билет и сорвала джекпот.