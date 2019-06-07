Конфуз дня: стиральная машинка поставила попугая в тупик (видео) [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Стиральные машины вызывают практически у всех домашних животных какой-то особый интерес. Не однократно можно заметить, как коты и собаки с интересом смотрят на крутящийся барабан.
Героем видео стал забавный попугай, который явно в недоумении, что происходит, и пытается поймать ритм кручения.
Ранее сообщалось, что собака приревновала кота, а также что девушка впервые купила лотерейный билет и сорвала джекпот.
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