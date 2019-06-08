Свято з політичним присмаком. У Німеччині критикують відомого футболіста турецького походження Мезута Озіля.

Колишній гравець національної збірної Німеччини запросив на своє весілля президента Реджепа Ердогана і запропонував йому стати свідком.

Тетяна Логунова розкаже більше.

На весільних кадрах президент Туреччини майже усюди поруч із молодятами. Він і почесний гість, і свідок.

"Ви щойно чули бажання цієї пари взяти шлюб? Засвідчуєте?"

"Так, засвідчую. Нехай Бог дарує їм щастя", - заявив Реджеп Ердоган, президент Туреччини.

Від нього - і перші побажання молодятам.

"Одна дитина буде самотньою, двоє - будуть суперниками, троє - це вже баланс, четверо дітей - принесуть процвітання. Я вже обговорював це питання з молодими, але краще повторити", - зазначив Реджеп Ердоган, президент Туреччини.

Після офіційної частини - політик одразу поїхав. А німецькі ЗМІ написали: Озіль знову влаштував піар-шоу для Ердогана.

За дружбу з Ердоганом - Мезута Озіля критикують не вперше. Рік тому, незадовго до Чемпіонату світу з футболу і виборів у Туреччині, Озіль та ще один гравець німецької національної збірної Гюндоган зустрілися з турецьким лідером. Спортсмени тисли йому руку, позували для фото і подарували Ердогану свої тріко з автографом "моєму президентові".

Після цієї зустрічі, Озіля та Гюндогана розкритикували і німецькі політики, і журналісти. Порадили футболістам не брати участі в передвиборчій агітації і нагадали, що їхній президент - це Франк-Вальтер Штайнмайєр.

Лунали навіть заклики не пускати це двійко на Чемпіонат, але врешті-решт Озіль і Гюндоган до Росії таки поїхали. А одразу після мундіалю, Озіль оголосив, що сам йде зі збірної і звинуватив спортивних функціонерів у неповазі до його турецького коріння і прихованому расизмі.