На рушник зі скандалом: президент Туреччини Реджеп Ердоган став свідком на весіллі відомого футболіста [ Редактировать ]
Свято з політичним присмаком. У Німеччині критикують відомого футболіста турецького походження Мезута Озіля.
Колишній гравець національної збірної Німеччини запросив на своє весілля президента Реджепа Ердогана і запропонував йому стати свідком.
Тетяна Логунова розкаже більше.
На весільних кадрах президент Туреччини майже усюди поруч із молодятами. Він і почесний гість, і свідок.
"Ви щойно чули бажання цієї пари взяти шлюб? Засвідчуєте?"
"Так, засвідчую. Нехай Бог дарує їм щастя", - заявив Реджеп Ердоган, президент Туреччини.
Від нього - і перші побажання молодятам.
"Одна дитина буде самотньою, двоє - будуть суперниками, троє - це вже баланс, четверо дітей - принесуть процвітання. Я вже обговорював це питання з молодими, але краще повторити", - зазначив Реджеп Ердоган, президент Туреччини.
Після офіційної частини - політик одразу поїхав. А німецькі ЗМІ написали: Озіль знову влаштував піар-шоу для Ердогана.
За дружбу з Ердоганом - Мезута Озіля критикують не вперше. Рік тому, незадовго до Чемпіонату світу з футболу і виборів у Туреччині, Озіль та ще один гравець німецької національної збірної Гюндоган зустрілися з турецьким лідером. Спортсмени тисли йому руку, позували для фото і подарували Ердогану свої тріко з автографом "моєму президентові".
Після цієї зустрічі, Озіля та Гюндогана розкритикували і німецькі політики, і журналісти. Порадили футболістам не брати участі в передвиборчій агітації і нагадали, що їхній президент - це Франк-Вальтер Штайнмайєр.
Лунали навіть заклики не пускати це двійко на Чемпіонат, але врешті-решт Озіль і Гюндоган до Росії таки поїхали. А одразу після мундіалю, Озіль оголосив, що сам йде зі збірної і звинуватив спортивних функціонерів у неповазі до його турецького коріння і прихованому расизмі.
по теме
У Києві відбудеться турнір під егідою Національної ліги професійного боксу
Участь у змаганнях візьмуть учасники з різних країн. Вийдуть на ринг і жінки. Бійці пройшли контрольне зважування. Який настрій перед боями?
Отбор на Евро-2020: турнирные таблицы
На протяжении девяти месяцев 55 команд будут бороться за право принять участие на чемпионате Европы в 2020 году
Отбор на Евро-2020: расписание и результаты матчей
21 марта стартует очередной отборочный цикл на чемпионат Европы 2020
Розмова із Зеленським: конгресмен назвав вимогу США для військової підтримки України
Впливовий американський сенатор і співголова конгресової групи підтримки України Роб Портман зустрічався з новообраним президентом України Володимиром Зеленським - якої думки сенатор про нову владну команду?
Володимир Зеленський завершив офіційний візит до Брюселю
Очільники Єврокомісії, Європейської Ради, Дипломатичної служби ЄС та НАТО - Володимир Зеленський провів зустрічі з усіма головними дійовими особами Брюсселя