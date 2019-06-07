Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к депутатам Верховной Рады Украины. Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице Администрации президента Украины.

" Президент должен быть объективным, поэтому, когда есть за что, нужно хвалить. Я хочу похвалить и искренне поблагодарить нашу Верховную Раду. Удивлены? Я объясню: после роспуска парламента у меня были мысли - "А вдруг я ошибся? Может, я зря их распустил? Может депутаты готовы голосовать принимать решения?". Что сделали депутаты за эти дни - оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много всего они оставили следующим поколениям - своим детям и внукам. Спасибо. Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не обманываете людей, не пытаетесь понравится избирателям, а остаетесь собой. Продолжаете прогуливать, доказывать все те горячие слова, которые адресуют вам граждане. Они все заслужены. Уровень вашей поддержки был 4 %, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают. 21 июля они все это оценят. Так, что сделаем их еще раз", - сказал президент.



Раньше сообщалось о том, что Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Позже появилась информация о том, что решение обжалуют в суде. А также президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении государственных степендий чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.