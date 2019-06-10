Масштабна ДТП у Польщі: загинули люди [ Редактировать ]
Шестеро людей загинули, 16 зазнали травм унаслідок масштабної ДТП у Польщі. Поблизу міста Щецин на північному заході країни зіткнулися 6 легковиків і вантажівка. Після зіткнення спалахнула пожежа.
Автошляхи в районі аваріїї перекрили. Чотирьох постраждалих доправили до лікарні. Одна людина - у критичному стані. Що спричинило трагедію - наразі невідомо.
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