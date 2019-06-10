Затонулий катер: в Угорщині заарештували капітана круїзного лайнера

Українського капітана круїзного лайнера, який зіткнувся з катером, арештували в Угорщині на місяць. Відповідне рішення виніс окружний суд у Будапешті напередодні з огляду на те, що капітан іноземець і може утекти з країни