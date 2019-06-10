В Белой Церкви приостановили водоснабжение. Так, людям подвозят воду, также используют бюветы. Сообщается, что воды хватит всего на сутки, передает пресс-служба ГСЧС.

В Умани водоснабжение осуществляется из резервных резервуаров, запаса хватит на 3 суток.

Так, 9 июня была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь Киевской области (209 тысяч жителей) и Умань Черкасской области (84 тысячи жителей).

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Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось.

Населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории Роси.

Из реки Рось в Винницкой области, где произошла утечка химических веществ, специалисты взяли пробы воды. Напомним, ДТП произошло утром, 9 июня, в селе Збаржевка. На закругленном участке дороги Mercedes съехал с проезжей части в водоем и перевернулся, после чего загорелся.