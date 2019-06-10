Мотоциклист зацепил авто и вылетел в посадку (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 10 июня, в Днепре на площади Десантников произошла авария. Известно, что мотоциклист не рассчитал дистанцию с Suzuki и его выкинуло в посадку. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительным данным известно, что мотоцикл ехал со стороны речного вокзала. Suzuki заехал на поворот в сторону улицы Пастера и ждал, чтобы повернуть.
Водитель двухколесного ехал по набережной и не рассчитал дистанцию, слегка задев автомобиль. У мотоцикла сбилась траектория движения и он вылетел в посадку. Мужчину с травмой ноги госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в центре Киева легковушка столкнулась с такси, а также "евробляхер" влетел в ТРЦ и разбился всмятку.
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