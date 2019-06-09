Не вписался в поворот: "евробляхер" влетел в ТРЦ и разбился всмятку [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 июня, в Киеве произошло смертельное ДТП. Авария случилась возле торгового центра "Домосфера". Mercedes на евробляхах влетел на большой скорости в пристройку. Об этом сообщает "Информатор".
Отмечается, что водитель седана погиб на месте, а четыре пассажира автомобиля получили травмы разной степени тяжести.
По информации правоохранителей, авто ехал на большой скорости в сторону улицы Заболотного. Водитель не смог вписаться в поворот и вылетел на парковку возле ТЦ "Домосфера". На пути у машины оказалась пристройка, в которую Mercedes и влетел.
Фото: Информатор
На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС и несколько патрульных экипажей. Следователям же предстоит выяснить причину и обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что под Ривне в ДТП пострадало двое детей, а также грузовик попал в аварию на мосту и повис в воздухе.
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