В воскресенье, 9 июня, в Киеве произошло смертельное ДТП. Авария случилась возле торгового центра "Домосфера". Mercedes на евробляхах влетел на большой скорости в пристройку. Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что водитель седана погиб на месте, а четыре пассажира автомобиля получили травмы разной степени тяжести.

Читайте также В Ривне отец на авто переехал насмерть сына

По информации правоохранителей, авто ехал на большой скорости в сторону улицы Заболотного. Водитель не смог вписаться в поворот и вылетел на парковку возле ТЦ "Домосфера". На пути у машины оказалась пристройка, в которую Mercedes и влетел.

Фото: Информатор

На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС и несколько патрульных экипажей. Следователям же предстоит выяснить причину и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что под Ривне в ДТП пострадало двое детей, а также грузовик попал в аварию на мосту и повис в воздухе.