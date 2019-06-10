В центре Киева легковушка столкнулась с такси (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 10 июня, в Киеве произошло ДТП. На пересечении улиц Жилянской и Льва Толстого столкнулись два авто: Volkswagen Golf и Skoda Fabia службы такси Uber, сообщает "Информатор".
Примечательно, что оба водителя утверждают, что двигались на зеленый сигнал светофора.
Водитель Skoda говорит, что он двигался по улице Льва Толстого в сторону улицы Митрополита Василия Липковского. В свою очередь, водитель Volkswagen ехал по улице Жилянской в сторону центра Киева.
От удара автомобили получили серьезные повреждения. У Skoda Fabia разбит правый бок. Volkswagen Golf разбит левый бок, а переднее левое колесо со стойкой буквально вырвало наружу. Оба водители автомобилей получили лишь незначительные травмы.
Фото: Информатор
На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника аварии установит следствие.
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