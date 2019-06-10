В воскресенье, 9 июня, в Ивано-Франковске произошло ДТП. Известно, что пьяный водитель на своем авто въехал в дом, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Отмечается, правоохранители, которые прибыли на место аварии, установили, что мужчина, не имея прав управлением автомобилем, наехал на фасад дома и повредил металлические опоры и балкон.

Читайте также В центре Киева легковушка столкнулась с такси (видео)

"Прибывший на место происшествия экипаж установил, что водитель 1987 года рождения, житель села Яблонька, Богородчанского района, управляя транспортным средством Ford Sierra, без права управления им, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил наезд" - говорится в сообщении.

Как указано, водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат - 1,98 промилле.

В результате на водителя составлен протокол по части 1 статьи 130, статьи 124 и постановление по части 2 статьи 126 КУоАП.

Ранее сообщалось, что "евробляхер" влетел в ТРЦ и разбился всмятку, а также под Кропивницким произошло жуткое ДТП.