В Ивано-Франковске пьяный водитель "влетел" в жилой дом [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 июня, в Ивано-Франковске произошло ДТП. Известно, что пьяный водитель на своем авто въехал в дом, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Отмечается, правоохранители, которые прибыли на место аварии, установили, что мужчина, не имея прав управлением автомобилем, наехал на фасад дома и повредил металлические опоры и балкон.
"Прибывший на место происшествия экипаж установил, что водитель 1987 года рождения, житель села Яблонька, Богородчанского района, управляя транспортным средством Ford Sierra, без права управления им, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил наезд" - говорится в сообщении.
Как указано, водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат - 1,98 промилле.
В результате на водителя составлен протокол по части 1 статьи 130, статьи 124 и постановление по части 2 статьи 126 КУоАП.
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