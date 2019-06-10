В понедельник, 10 июня, в Верховной Раде зарегистрировали законпроект Зеленского, которым предусматривается введение нового рынка электроэнергии. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" о введении нового рынка электрической энергии №10376.

На данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ в Ривненской области Василия Бедрия. Также, президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на вакантную должность судьи в Европейский суд по правам человека от Украины для выполнения Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней.