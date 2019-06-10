Экс-игрок сборной Нидерландов и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксен записал трогательное видеообращение к знакомым и фанатам, в котором сообщил, что отважился на эвтаназию.

Шесть лет назад врачи поставили футболисту страшный диагноз - боковой амиотрофический склероз. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, поражающее верхние и нижние двигательные нейроны, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Читайте также Блохин в инвалидной коляске шокировал болезненным видом

Так как спортсмен практически год назад потерял способность говорить, он воспользовался устройством генерации речи.

"Привет. У меня особенный вечер 28-го. Поскольку мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо", - сообщил Риксен.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.

Мероприятие называется "Вечер с Фернандо Риксеном" и его посетят телеведущий Дэвид Таннер, бывший игрок "Рейнджерс" Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен. Входной билет стоит 79 евро.

Читайте также: в Испании разбился легендарный футболист "Севильи".