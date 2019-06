Экс-игрок сборной Нидерландов и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксен записал трогательное видеообращение к знакомым и фанатам, в котором сообщил, что отважился на эвтаназию.

Шесть лет назад врачи поставили футболисту страшный диагноз - боковой амиотрофический склероз. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, поражающее верхние и нижние двигательные нейроны, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Так как спортсмен практически год назад потерял способность говорить, он воспользовался устройством генерации речи.

"Привет. У меня особенный вечер 28-го. Поскольку мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо", - сообщил Риксен.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU