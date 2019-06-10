Знаменитый футболист отважился на эвтаназию [ Редактировать ]
Экс-игрок сборной Нидерландов и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксен записал трогательное видеообращение к знакомым и фанатам, в котором сообщил, что отважился на эвтаназию.
Шесть лет назад врачи поставили футболисту страшный диагноз - боковой амиотрофический склероз. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, поражающее верхние и нижние двигательные нейроны, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.
Так как спортсмен практически год назад потерял способность говорить, он воспользовался устройством генерации речи.
"Привет. У меня особенный вечер 28-го. Поскольку мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо", - сообщил Риксен.
With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU— Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.
Мероприятие называется "Вечер с Фернандо Риксеном" и его посетят телеведущий Дэвид Таннер, бывший игрок "Рейнджерс" Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен. Входной билет стоит 79 евро.
Читайте также: в Испании разбился легендарный футболист "Севильи".
по теме
Отбор на Евро-2020: расписание и результаты матчей
21 марта стартует очередной отборочный цикл на чемпионат Европы 2020
Кто победил в финале Лиги наций: яркое видео гола
В финальном матче Лиги наций УЕФА на "Эштадиу Драгау" в Порту встретились футбольные сборные Португалии и Нидерландов
Отбор на Евро-2020: турнирные таблицы
На протяжении девяти месяцев 55 команд будут бороться за право принять участие на чемпионате Европы в 2020 году
Знаменитый защитник получил травму
Защитник сборной Португалии Пепе прошел медосмотр в связи с травмой, полученной в полуфинальном матче Лиги наций
Финал Лиги чемпионов переиграют в другой стране
Финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле