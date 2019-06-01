Знаменитый испанский футболист Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе в возрасте 35 лет. Подробности происшествия не сообщаются.

"Мы должны подтвердить худшие опасения. Любимая звезда "Севильи" Хосе Антонио Рейес погиб в дорожно-транспортном происшествии. Покойся с миром", - говорится в Twitter клуба из Андалусии.

Рейесу принадлежало уникальное достижение – он единственный в истории футболист, который побеждал пять раз в Лиге Европы. Трижды с "Севильей" (2014, 2015, 2016) и еще два раза с "Атлетико" (2010, 2012). Вместе с лондонским "Арсеналом" становился чемпионом Англии, а с мадридским "Реалом" - чемпионом Испании.

За свою сборную полузащитник провел 21 матч, забил 4 гола. Принимал участие в ЧМ-2006.

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