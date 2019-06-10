В финальном матче Лиги наций УЕФА на "Эштадиу Драгау" в Порту встретились футбольные сборные Португалии и Нидерландов. В результате Португалия со счетом 1:0 победила Нидерланды и завоевала трофей.

К середине первого тайма действующий чемпион Европы перехватил инициативу и стал чаще создавать моменты у ворот Яспера Силлессена. Начало второй половины матча было с преимуществом Португалии, футболистам которой удалось пробить ворота соперника в первые пол часа игры.

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Португалец Гонсалу Гедеш пробил в правый нижний угол ворот - Силлесен дотянулся до мяча, но не смогу словить мяч.

Помимо трофея, эта победа позволила Португалии, с которой в одной отборочной группе выступает сборная Украины, обеспечить себе путевку в финальную часть Евро-2020.

Также напомним, все четыре сборные, которые вышли в финала (Португалия, Нидерланды, Швейцария и Англия) уже получили путевки в финальную часть Евро-2020.