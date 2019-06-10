Кто победил в финале Лигы наций: яркое видео гола [ Редактировать ]
В финальном матче Лиги наций УЕФА на "Эштадиу Драгау" в Порту встретились футбольные сборные Португалии и Нидерландов. В результате Португалия со счетом 1:0 победила Нидерланды и завоевала трофей.
🎂🎁 @sneijder101010 🎁🎂— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 9 июня 2019 г.
⚫️🔵 Happy birthday, 2010 hero Wesley Sneijder! #UCL | @Inter pic.twitter.com/vJmhuOXH55
К середине первого тайма действующий чемпион Европы перехватил инициативу и стал чаще создавать моменты у ворот Яспера Силлессена. Начало второй половины матча было с преимуществом Португалии, футболистам которой удалось пробить ворота соперника в первые пол часа игры.
Португалец Гонсалу Гедеш пробил в правый нижний угол ворот - Силлесен дотянулся до мяча, но не смогу словить мяч.
#OnThisDay in 2011, @JHenderson joined Liverpool. The rest is history. 🏆#UCLfinal | @LFC pic.twitter.com/Rk3J6h2ky8— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 9 июня 2019 г.
Помимо трофея, эта победа позволила Португалии, с которой в одной отборочной группе выступает сборная Украины, обеспечить себе путевку в финальную часть Евро-2020.
Также напомним, все четыре сборные, которые вышли в финала (Португалия, Нидерланды, Швейцария и Англия) уже получили путевки в финальную часть Евро-2020.
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